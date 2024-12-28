Меню
Что случилось с детьми в фильме «Чарли и шоколадная фабрика»?

Олег Скрынько 28 декабря 2024 Дата обновления: 28 декабря 2024
Наш ответ:

«Чарли и шоколадная фабрика» — фэнтезийный фильм для всей семьи, вышедший в 2005 году. Это экранизация одноименной сказочной повести Роальда Даля. По сюжету пятеро детей из разных стран, включая мальчика Чарли из бедной семьи, получают уникальную возможность посетить шоколадную фабрику прославленного кондитера Вилли Вонки. Каждый из детей приходит на экскурсию в сопровождении кого-то из родителей. Вонка предупреждает детей проявлять сдержанность и осмотрительность в цехе, но те, за исключением Чарли, к нему не прислушиваются. Так, прожорливый немецкий мальчик Август Глуп пытается выпить шоколад из Шоколадной реки, но падает туда и через отводную трубу попадает в Помадковый цех. После американская спортсменка Виолетта Борегард, несмотря на запрет, пробует недоработанную жвачку и в результате раздувается, превращаясь в подобие огромной черники. Затем избалованная английская девочка Верука Соль решает забрать себе одну из белок, работающих в Ореховом цехе. В результате Верука с отцом падает в мусоропровод. Наконец, в Телешоколадном цехе вундеркинд Майк Тиви уменьшается в размерах, так что его приходится отправить в «Тянутель тянучек». После этой процедуры мальчик навсегда остается плоским. Что до Чарли, то он в итоге побеждает в конкурсе. Вонка передает ему в наследство свою фабрику.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чарли и шоколадная фабрика
Чарли и шоколадная фабрика приключения, сказка, комедия, семейный
2005, США
7.0
