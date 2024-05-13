Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Что случилось с братом главного героя в фильме «Позывной “Пассажир”»?

Что случилось с братом главного героя в фильме «Позывной “Пассажир”»?

Олег Скрынько 13 мая 2024 Дата обновления: 13 мая 2024
Наш ответ:

«Позывной “Пассажир”» — экранизация книги Александра Проханова «Убийство городов». Этот военный фильм, действие которого разворачивается в 2014 году, повествует о модном писателе Николае Рябинине, ведущем беззаботную жизнь в Москве. Однажды он узнает, что его родной брат, с которым у него испорчены отношения, поехал добровольцем воевать на Донбасс, где пропал без вести. Тогда Рябинин решает тоже отправиться в горячую точку, чтобы разыскать родственника. Главный герой присоединяется к тому же отряду, членом которого был брат. Для Рябинина этот опыт становится судьбоносным. Он переосмысляет свою жизнь, ценности и отношение к миру. К сожалению, брата он так и не находит. Фильм имеет открытый финал, который призван в первую очередь задуматься не о судьбе брата протагониста, а о его собственной трансформации. Возможно, картина получит сиквел, в котором создатели расскажут, что же случилось с братом Рябинина.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Позывной "Пассажир"
Позывной "Пассажир" драма
2024, Россия
6.0
