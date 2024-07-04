Что с озвучкой фильма «Плохие парни до конца»?

«Плохие парни до конца» — четвертый фильм в рамках экшен-франшизы «Плохие парни». Мировая премьера состоялась 22 мая 2024 года, тогда как театральный релиз в Северной Америке состоялся 7 июня. Дистрибуцией картины занимается Sony Pictures Releasing, которая, как и другие крупнейшие голливудские кинокомпании, в настоящее время не сотрудничает с российскими прокатчиками. Несмотря на это, «Плохие парни до конца» вышли в российских кинотеатрах нелегально. Фильм доступен в дубляже студии Red Head Sound. В озвучении приняли участие артисты, которые являются традиционными голосами персонажей Уилла Смита и Мартина Лоуренса в рамках этой киносерии.
В мировом прокате «Плохие парни до конца» собрали $334 млн. Производственный бюджет проекта составил в районе $100 млн.
