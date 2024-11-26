Что показали в сценах после титров в фильме «Веном: последний танец»?

Наш ответ:

«Веном: Последний танец» — заключительная часть кинотрилогии об Эдди Броке и его симбиоте Веноме. Напомним, что этот проект, как и картины о других персонажах из мира Человека-паука, является продуктом кинокомпании Sony и не имеет отношения к киновселенной Marvel.



Заканчивается «Последний танец» тем, что Веном с целью победить ксенофага жертвует собой и сгорает дотла в потоке кислоты, направленном на монструозного врага. Эдди же удается выжить. Он отправляется в Нью-Йорк, чтобы увидеть статую Свободы, тем самым почтив память своего симбиота. Однако не факт, что Веном действительно погиб.



В промоматериалах «Последнего танца» главным антагонистом позиционировался суперзлодей Налл. Хотя этот персонаж так и не сошелся лицом к лицу с Веномом, в фильме он появляется в нескольких сценах, пытаясь вырваться из тюрьмы, в которую его поместила раса симбиотов. В первой сцене после титров Налл демонстрирует, что полон сил, а также клянется, что разрушит на своем пути все попавшиеся миры, когда окажется на свободе. Возможно, Эдди и Налл появятся в предстоящем кроссовере студии Marvel «Мстители: Секретные войны».



Как уже было сказано, Веном ценой собственной жизни останавливает ксенофага и, соответственно, Налла. При этом в начале «Последнего танца» показан хозяин бара, к которому попадает Эдди в «Человеке-пауке: Нет пути домой». Двойник этого бармена из вселенной Венома становится ключевой фигурой во второй сцене после титров. После разрушения «Зоны 51» бармен пытается сбежать, но оказывается похищен охотниками на симбиотов.



В финальном кадре таракан натыкается на разбитый флакон, где содержалась частица симбиота — вероятно, насекомое становится его носителем. Как бы то ни было, не исключено, что Веном вернется в будущих фильмах Marvel. Может быть, Эдди и Веному еще доведется пересечься с Человеком-пауком в исполнении Тома Холланда, а также столкнуться с Наллом.