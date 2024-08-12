Что показали после титров в фильме «Дэдпул и Росомаха»?

Наш ответ:

Блокбастер Marvel «Дэдпул и Росомаха» содержит одну сцену после титров, которая проясняет кое-что из фильма. По сюжету Уэйд Уилсон вместе с Логаном оказываются в замусоренной пустоши, куда переправляются ненужные персонажи. Там главные герои встречают Джонни Шторма/Человека-факела из «Фантастической четверки» 2005 года. В дальнейшем троица оказывается в плену у злодейки Кассандры Новы, которая требует к себе уважения. В ходе разговора с ней Дэдпул рассказывает, что Джонни всячески обзывал ее. В отместку Кассандра убивает Джонни, сдирая с него кожу. Кажется, что Дэдпул оклеветал невинного Джонни. При этом Росомаха то и дело упрекает Дэдпула, что тот думает только о себе, из-за чего страдают окружающие. Однако в сцене после титров Дэдпул показывает видеозапись, которая подтверждает, что Джонни действительно сказал о Кассандре все, что передал ей Дэдпул. Получается, что Дэдпул не виноват, а Джонни получил по заслугам, хотя болтливый наемник мог бы просто помолчать и не выдавать Джонни.