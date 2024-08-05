Что надо посмотреть перед фильмом «Дэдпул и Росомаха»?

Наш ответ:

«Дэдпул и Росомаха» — очередной блокбастер студии Marvel, вышедший в зарубежный прокат в июле 2024 года. Как и два предыдущих фильма о болтливом наемнике, созданных еще студией Fox, третья часть представляет собой метакомментарий о супергеройском кино в целом и о киновселенной Marvel в частности. Концепция мультивселенной позволила интегрировать Дэдпула и Росомаху в мир, созданный продюсером Кевином Файги. Чтобы понять, что происходит в новом фильме, необходимо быть в курсе сериала Marvel «Локи», фильмов в рамках франшизы «Люди Икс» и особенно «Логана», а также знать не только историю MCU, но и кинокомиксы о персонажах Marvel, созданные до 2008 года (чтобы избежать спойлеров, в качестве примера назовем лишь предыдущие экранизации «Фантастической четверки»). Кроме того, «Дэдпул и Росомаха» изобилуют шутками, связанными с популярной культурой. Так, в начале фильма Дэдпул воспроизводит танец поп-группы NSYNC для песни Bye Bye Bye.