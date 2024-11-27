Что ел Пацюк в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки»?

Одна из памятных сцен в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961) — та, в которой молодой кузнец Вакула приходит к колдуну и знахарю Пацюку, чтобы узнать у него, где найти черта. Зайдя в избу, Вакула видит Пацюка, перед которым стоят две деревянные миски: одна наполнена варениками, а другая — сметаною. Будучи ленивым, Пацюк при помощи своей магии силой мысли поднимает вареники по одному, макает их в сметану, а затем отправляет себе в рот. В конце сцены, завершая диалог с Вакулой, Пацюк отправляет последний вареник в рот своему опешившему гостю.
