Что делает женщину женщиной в фильме «Служебный роман»?

Олег Скрынько 29 ноября 2024 Дата обновления: 29 ноября 2024
Наш ответ:

«Служебный роман» — советская комедийная мелодрама, снятая Эльдаром Рязановым. Премьера состоялась в 1977 году. Действие разворачивается в статистическом учреждении. В центре сюжета — застенчивый и не умеющий общаться с женщинами служащий Анатолий Новосельцев и его лишенная женственности начальница Людмила Прокофьевна Калугина. С подачи своего коллеги Новосельцев начинает неловко ухаживать за Калугиной, чтобы добиться повышения. В итоге герои влюбляются друг в друга по-настоящему. По мере развития этих отношений Людмила Прокофьевна решает измениться как внешне, так по части самоощущения. Для этого она обращается за помощью к своей разбирающейся в моде секретарше Верочке. Взявшись изменить имидж Калугиной, Верочка заявляет: «Ну вот что. Начнем с обуви. Именно обувь делает женщину женщиной». Затем Верочка рассказывает начальнице, какие нужно носить сапоги, а также о том, что «шузы сейчас носят с перепонкой на высоком каблуке».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
