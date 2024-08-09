Что было в письме из фильма «Отчаянные наследники»?

Наш ответ:

«Отчаянные наследники» — испанская комедия с элементами детектива, вышедшая в российский прокат 4 мюля 2024 года. Действие фильма охватывает один уик-энд и разворачивается на роскошной вилле зажиточного семейства Гайардо, которое собралось по случаю смерти служанки Ампарито — именно она вынянчила трех молодых членов семьи. В своем завещании Ампарито просит, чтобы Гайардо похоронили ее в фамильной усыпальнице, однако надменные богачи отказываются. Тогда каждый из Гайардо получает по письму от Ампарито, в которых раскрываются их темные тайны. Огласка этой информации сильно ударит по Гайардо, что вызывает среди них переполох. Не так важно, о чем именно идет речь в письмах, поскольку они действуют в фильме в качестве макгаффинов, служа для продвижения сюжета.