Что было в бочке вместо цемента в фильме "Джентльмены удачи"?

Олег Скрынько 27 ноября 2024 Дата обновления: 27 ноября 2024
Наш ответ:

"Джентльмены удачи" - один из самых цитируемых и любимых советских фильмов по сей день. Но многие зрители до сих пор задаются вопросом: что же было в бочке вместо цемента? Это была закваска, из которой делают квас.

В культовой комедии заведующий детским садом Евгений Иванович Трошкин, внешне похожий на опасного преступника по кличке Доцент, случайно оказывается втянут в опасное дело. Чтобы помочь полиции найти украденный шлем Александра Македонского, он внедряется в банду под видом Доцента. В тюремной камере и позже на свободе Трошкин пытается перевоспитать своих подельников, используя педагогические методы, но сталкивается с множеством курьёзных ситуаций. В итоге его хитрость и находчивость приводят к раскрытию преступления и возвращению шлема.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Джентльмены удачи
Джентльмены удачи криминал, комедия
1971, СССР
8.0
