Чьим производством являются фильмы «Пираты Карибского моря»?

«Пираты Карибского моря» — серия американских фэнтезийных фильмов, основанных на одноименном аттракционе в Диснейленде. Сюжет этих картин основаны на разных мифах, легендах и реальных происшествиях, связанными с мореплаванием и пиратами. Франшиза является производство компании Walt Disney Pictures. Продюсером выступает Джерри Брукхаймер. Таким образом, «Пираты Карибского моря» — продукт Голливуда и американской индустрии развлечений, рассчитанной на детскую, подростковую и семейную аудиторию.
