Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чьим производством являются фильмы «Пираты Карибского моря»?

Олег Скрынько 20 декабря 2024 Дата обновления: 20 декабря 2024
Наш ответ:

«Пираты Карибского моря» — серия американских фэнтезийных фильмов, основанных на одноименном аттракционе в Диснейленде. Сюжет этих картин основаны на разных мифах, легендах и реальных происшествиях, связанными с мореплаванием и пиратами. Франшиза является производство компании Walt Disney Pictures. Продюсером выступает Джерри Брукхаймер. Таким образом, «Пираты Карибского моря» — продукт Голливуда и американской индустрии развлечений, рассчитанной на детскую, подростковую и семейную аудиторию.

 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
7.0
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца боевик, сказка, комедия, приключения
2006, США
7.0
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины приключения, боевик
2003, США
8.0
