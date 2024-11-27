Меню
Чей шлем фигурирует в фильме "Джентльмены удачи"?

Олег Скрынько 27 ноября 2024 Дата обновления: 27 ноября 2024
Наш ответ:

Не секрет, что завязкой фильма «Джентльмены удачи» служит кража шлема, отыскать местоположение которого и пытается главный герой. По сюжету украденный шлем принадлежит самому Александру Македонскому и тем самым представляет огромную историческую ценность.

Фильм «Джентльмены удачи» - золотая классика советского кинематографа, не нуждающаяся в представлении. Комедия стала хитом сразу же после премьеры и по сей день хорошо знакома самой широкой аудитории. По сюжету заведующий детсадом Трошкин, как две капли воды похожий на опасного преступника, помогает полиции вернуть украденный артефакт. Под видом бандита он попадает в мир преступников, где его доброта и находчивость превращают опасную миссию в череду комичных приключений, завершающихся успехом.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Джентльмены удачи
Джентльмены удачи криминал, комедия
1971, СССР
8.0
