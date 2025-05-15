Чем закончится сериал «Мур-Мур»?

Наш ответ:

«Мур-Мур» — российская многосерийная детективная драма, вышедшая в 2021 году. Действие разворачивается в 1944 году в небольшом городке Муранске. В центре сюжета — местное отделение милиции, где работают Марьяна, Саша, Агата и Оксана. Девушки самоотверженно борются с преступностью, заменяя отправившихся на фронт мужчин. Однажды в городе появляется комиссованный по ранению фронтовой офицер Семен Марков, случайно упустивший свой поезд.



Марков получает задание поймать шпиона, но ему это не удается. Его вызывают в Москву, он готовится к отъезду. В то же время он получает ответ от матери человека, чье тело нашли на болоте. В письме речь идет о том, что сын этой женщины, освободившись из концлагеря, заехал в Муранск, чтобы встретиться с отцом девушки Анны, погибшей в концлагере. Таким образом выясняется, что живущая теперь в Муранске Анна — не та, за кого себя выдает. Ее арестовывают. Оказывается, что шпион Матиус — это она. Враги завербовали ее еще до войны. Она работала сначала на немцев, а потом перешла на сторону американцев. Оказавшись в плену, она познакомилась с настоящей Анной. Именно самозванка погубила Телегина, Головченко, Яковенко и парня, погибшего на болоте. Также она инсценировала побег Агаты, но Агату удается спасти. Марков все-таки уезжает в Москву.



Вскоре заканчивается война. К Агате с войны возвращается муж Иван. Марков вновь едет в Муранск, чтобы сделать предложение Марьяне.