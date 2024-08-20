Чем закончится фильм «Все закончится на нас»?

Наш ответ:

«Все закончится на нас» — американская мелодрама с Блейк Лайвли, вышедшая 7 августа 2024 года. Картина основана на одноименном романе Колин Гувер. В центре сюжета — девушка по имени Лили Блум, которая, невзирая на трудное детство, стремится начать жизнь с чистого листа, переезжая для этого в Бостон. Лили хотела бы запустить собственный бизнес. Однажды судьба сводит ее с нейрохирургом Райлом Кинкейдом, они влюбляются друг в друга. При этом Райл напоминает Лили об отношениях между ее родителями.



Кажется, что это романтическая история, но на деле ее средоточием является домашнее насилие. Лили выходит замуж за Райла и беременеет от него, но оказывается в абьюзивных отношениях, вызванных ревностью и гневливостью мужчины. После того, как Райл пытается ее изнасиловать, Лили сбегает от него. Позже у нее рождается дочь Эмерсон. Лежа в больничной койке, Лили заявляет мужу, что хочет развестись. Девушка также делает эту новость публичной, чтобы защитить себя от возможных последствий. Лили разводится с Райлом и добивается единоличной опеки над Эмерсон. После Лили воссоединяется с Атласом Корриганом, своей первой любовью.