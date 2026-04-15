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Чем закончится фильм «Вот это драма»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 апреля 2026 Дата обновления ответа: 15 апреля 2026

«Вот это драма!» — американская трагикомедия, вышедшая в прокат 9 апреля 2026 года. Фильм повествует о влюбленной паре в лице Эммы и Чарли, которые собираются пожениться. Незадолго до свадьбы в кругу друзей Эмма раскрывает свой страшный секрет, который оказывает неизгладимое влияние на Чарли и других персонажей.

Что случилось в концовке?

Завязкой фильма становится сцена, в которой Эмма признается Чарли и их общим друзьям, что в подростковом возрасте она собиралась устроить стрельбу в своей школе. Чарли оказалось трудно принять этот факт. Пребывая на грани нервного срыва, он прямо накануне свадьбы у него едва не случается секс с коллегой. Заканчивается фильм свадьбой, на которой напряжение, копившееся на протяжении предыдущего хронометража, достигает кульминации. Эмма узнает, что Чарли собирался ей изменить. Также происходит драка — Чарли получает сильный удар в лицо от ревнивого парня своей коллеги. Эмма тем временем сбегает. В финале Чарли и Эмма встречаются в закусочной у своего дома. Они мирятся.

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Вот это драма!
Вот это драма! мелодрама, комедия, драма
2026, США
6.0
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