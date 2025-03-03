Чем закончится фильм «Ущелье»?

Меню
Олег Скрынько 3 марта 2025 Дата обновления: 3 марта 2025
Наш ответ:

«Ущелье» — научно-фантастический боевик о романтических отношениях, вышедший на Apple TV+ 14 февраля 2025 года. По сюжету некая тайная организация нанимает двух искусных снайперов в лице американца Ливая и литовки Драсы для охраны глубоко ущелья, на дне которого скрываются некие «полые люди», способные погубить мир. Главные герои располагаются по разные стороны от обрыва на расположенных друг напротив друга башнях. Миссия рассчитана на один год. При этом Ливаю и Драсе запрещено как-либо общаться. Несмотря на этот запрет, протагонисты находят способ коммуницировать. На День святого Валентина (спустя полгода после начала вахты) Ливай пробирается в башню к Драсе, где они вместе проводят ночь. Возвращаясь в свою башню, Ливай подвергается атаке «полых людей», из-за чего падает в ущелье, раскрыв парашют. Драса бросается вслед за ним.

На дне ущелья герои находят секретную лабораторию, созданную после Второй мировой. Там была предпринята попытка создать суперсолдат. Вследствие землетрясения лаборатория была повреждена, а мутанты выбрались наружу и заполонили окрестности. В дальнейшем Ливай и Драса выясняют, что в 2000-х компания Darklake решила запустить новую подобную лабораторию, для чего им потребовались данные о существах из ущелья. Выясняется также, что там заложена бомба, которая взорвется, если система безопасности ущелья выйдет из строя. Ливай и Драса возвращаются в свои башни.

В концовке Ливай догадывается, что его и Драсу собираются уничтожить из-за того, что они нарушили установленные правила. Увидев вертолет Darklake, герои покидают башни. Начинается обстрел, в результате которого активируется бомба в ущелье. Представители Darklake погибают, тогда как Ливай, упав с обрыва в реку, получает серьезные травмы. Заканчивается фильм тем, что выжившие Ливай и Драса воссоединяются во Франции.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ущелье
Ущелье боевик, мелодрама
2025, США
7.0
