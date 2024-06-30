Чем закончится фильм «Смотрители»?

Наш ответ:

«Смотрители» (2024) — американо-ирландский мистический триллер. Это дебютный режиссерский проект Ишаны Шьямалан, которая является дочерью М. Найта Шьямалана. Действие разворачивается в Ирландии. Фильм повествует о девушке по имени Мина, которая, заблудившись в лесу, укрывается в странном помещении, где находятся еще трое человек — Мэдлин, Сиара и Дэниэл. Выясняется, что каждую ночь сквозь прозрачные стены комнаты за персонажами наблюдают некие загадочные сущности. Непосредственный контакт с этими наблюдателями влечет смерть.



Выясняется, что некогда люди жили в гармонии с древними лесными феями и даже производили на свет общих детей. Феи обладали крыльями и магическими способностями. Однажды между людьми и феями разгорелась война, в результате которой волшебные существа были изгнаны под землю. Там они лишились крыльев, стали мстительными и начали убивать людей. Именно они являются смотрителями.



Главные герои находят способ выбраться из бункера, но Дэниэл погибает, столкнувшись с одним из смотрителей. Позже Мина выясняет, что Мэдлин на самом деле является полукровкой, рожденной от человека и феи. Мэдлин собирается убить Мину и Сиару, но Мина убеждает ее не делать этого и обещает помочь отыскать других полукровок.