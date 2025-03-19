Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем закончится фильм «Северный полюс»?

Чем закончится фильм «Северный полюс»?

Олег Скрынько 19 марта 2025 Дата обновления: 19 марта 2025
Наш ответ:

«Северный полюс» — российская приключенческая драма, вышедшая в прокат 27 февраля 2025 года. Действие разворачивается в 1960-х годах, когда отношения между Советским Союзом и США становились все более напряженными, рискуя вылиться в ядерную войну. С целью усилить свое геополитическое положение в мире СССР организует специальную экспедицию в Арктику. В 1962 году туда отправляется атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Конечная цель — впервые в истории выйти на поверхность у самого полюса, миновав паковые льды Северного Ледовитого океана. Эта уникальная операция, которая по сложности не уступала космическим полетам, была призвана продемонстрировать могущество атомного Военно-морского флота Советского союза.

Экспедиции мешают не только тяжелые погодные условия, но и неисправности на борту подлодки. Несмотря на все испытания, главные герои выполняют свою миссию. В концовке Никита Хрущев в благодарственной речи нахваливает моряков и лично награждает каждого.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Северный полюс
Северный полюс приключения, драма
2024, Россия
7.0
