Чем закончится фильм «Пустой дом»?

Наш ответ:

«Пустой дом» — драма знаменитого южнокорейского режиссера Ким Ки-дука, вышедшая в 2004 году. По сюжету одинокий курьер Тэ Сук занимается рассылкой рекламных брошюр по жилым домам. Свою работу парень использует для того, чтобы определять, какие из домов пустуют. После он проникает в пустые квартиры и живет там до возвращения хозяев. В качестве платы за проживание он делает разную работу по дому и чинит поломанные вещи.



Однажды, проникнув в очередное жилье, Тэ Сук обнаруживает, что оно не пустует — там оказывается девушка Сун Ва, которую дома запер ее муж. После Тэ Сук видит, как мужчина бьет Сун Ва. Тэ Сук вмешивается и избивает хозяина дома. Тэ Сук и Сун Ва сбегают — теперь они вместе поселяются пустых квартирах. Со временем между ними возникают чувства друг к другу, но они об этом не говорят. Позже Тэ Сука арестовывают, поэтому Сун Ва вынуждена вернуться к мужу.



В концовке Тэ Сук выходит из тюрьмы. Муж Сун Ва, узнав об этом, готовится к его возможному визиту. Используя свое умение незаметно передвигаться и оставаться незамеченным, Тэ Сук воссоединяется с Сун Ва у нее дома. Сун Ва говорит мужу, что любит его, но во время объятий с ним целует Тэ Сука через плечо супруга. Муж Сун Ва уезжает в командировку. Тэ Сук и Сун Ва остаются вместе. Они целуются, стоя на весах. Заключительный титр гласит: «Трудно сказать, реальность или сон тот мир, в котором мы живем».