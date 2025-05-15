Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем закончится фильм «Пустой дом»?

Чем закончится фильм «Пустой дом»?

Олег Скрынько 15 мая 2025 Дата обновления: 15 мая 2025
Наш ответ:

«Пустой дом» — драма знаменитого южнокорейского режиссера Ким Ки-дука, вышедшая в 2004 году. По сюжету одинокий курьер Тэ Сук занимается рассылкой рекламных брошюр по жилым домам. Свою работу парень использует для того, чтобы определять, какие из домов пустуют. После он проникает в пустые квартиры и живет там до возвращения хозяев. В качестве платы за проживание он делает разную работу по дому и чинит поломанные вещи.

Однажды, проникнув в очередное жилье, Тэ Сук обнаруживает, что оно не пустует — там оказывается девушка Сун Ва, которую дома запер ее муж. После Тэ Сук видит, как мужчина бьет Сун Ва. Тэ Сук вмешивается и избивает хозяина дома. Тэ Сук и Сун Ва сбегают — теперь они вместе поселяются пустых квартирах. Со временем между ними возникают чувства друг к другу, но они об этом не говорят. Позже Тэ Сука арестовывают, поэтому Сун Ва вынуждена вернуться к мужу.

В концовке Тэ Сук выходит из тюрьмы. Муж Сун Ва, узнав об этом, готовится к его возможному визиту. Используя свое умение незаметно передвигаться и оставаться незамеченным, Тэ Сук воссоединяется с Сун Ва у нее дома. Сун Ва говорит мужу, что любит его, но во время объятий с ним целует Тэ Сука через плечо супруга. Муж Сун Ва уезжает в командировку. Тэ Сук и Сун Ва остаются вместе. Они целуются, стоя на весах. Заключительный титр гласит: «Трудно сказать, реальность или сон тот мир, в котором мы живем».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше