Чем закончится фильм «Прозрение»?

«Прозрение» — российская мелодрама 2026 года, 4 серии, канал «Домашний».

Офтальмолог Маргарита Одинцова оказывается в центре скандала после того, как её пациентка, художница Кристина, полностью теряет зрение после операции. Муж Кристины обвиняет Маргариту во взяточничестве. Рита в шоке — она не брала никаких денег, операция проводилась по квоте.

Вскоре выясняется шокирующая правда: деньги взял собственный сын Маргариты, Гриша. Он пытался произвести впечатление на девушку из обеспеченной семьи и, не задумываясь о последствиях, принял деньги от семьи пациентки. Против Маргариты возбуждают уголовное дело, её отстраняют от должности. Чтобы спасти сына от тюрьмы, она решает взять вину на себя.

Параллельно рушится и её личная жизнь: муж Виктор и лучшая подруга Света заводят роман за спиной у своих супругов. Маргарите приходится пройти через серьёзные испытания, чтобы восстановить и карьеру, и семью — но в финале она находит в себе силы начать всё заново, пусть и с потерями.