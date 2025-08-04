Меню
Чем закончится фильм «Одно целое»?

Чем закончится фильм «Одно целое»?

Олег Скрынько 4 августа 2025 Дата обновления: 4 августа 2025
Наш ответ:

«Одно целое» — австралийско-американский боди-хоррор на тему созависимых отношений, вышедший в российский прокат 31 июля 2025 года. Фильм повествует о Тиме и Милли, которые вместе уже не один год. По сюжету они покидают большой город и поселяются в доме, который находится у леса. При этом оба ощущают, что в их отношениях наступает кризис. Вскоре после переезда герои идут на прогулку и проваливаются в пещеру, где некогда стояла церковь одного загадочного культа. Чувствуя жажду, Тим и Милли пьют воду из источника, который они нашли в пещере. Вскоре после этого герои начинают замечать, что их тянет друг к другу некая неведомая сила, из-за чего их тела норовят буквально слипнуться.

В концовке фильма Милли выясняет, что ее коллега и сосед Джейми — член секты, которая поклонялась слиянию воедино любящих людей. Осознав это, Милли сбегает, но Джейми удается нанести ей сильнейший порез на руке. В то же время Тим снова опускается в пещеру, где встречает страшный гибрид пары пропавших туристов, которые стали жертвой неполноценного слияния. Тим отбивается от монстра и находит нож. Встретившись вновь во дворе своего дома, Тим и Милли противятся слиянию. Тим делает Милли предложение, а затем собирается перерезать себе горло, чтобы спасти возлюбленную. Однако Милли умирает первой от потери крови. Скорбящий Тим кладет руку ей на рану, чтобы восполнить потерю крови. Очнувшись, Милли видит, что рука Тима вросла в ее руку. Тогда герои решают поддаться слиянию. Они раздеваются, целуются и становятся одним целым. В финальной сцене в гости к Тиму и Милли приезжают родители девушки. Дверь им открывает человек, сочетающий в себе черты как Тима, так и Милли.

Одно целое

Одно целое
Одно целое ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
7.0
