Чем закончится фильм «Мужу привет»?

Чем закончится фильм «Мужу привет»?

Олег Скрынько 6 июня 2025 Дата обновления: 6 июня 2025
Наш ответ:

«Мужу привет» — российская мелодрама, удостоившаяся Серебряного «Святго Георгия» за лучший фильм конкурса «Русские премьеры» на Международном московском кинофестивале. В прокат картина вышла 1 мая 2025 года, а теперь доступна в онлайн-кинотеатрах PREMIER, START и «Иви».

В центре сюжета — жизнерадостная работница ЗАГСа Катерина, которая ежедневно участвует в соединении любящих сердец. В то же время брак самой Катерины пребывает в подвешенном состоянии. Дело в том, что ее любимый муж уже пять лет находится в коме. Катерина не перестает надеяться, что в итоге он очнется. Однажды судьба сводит Катерину с Георгием. Они осознают, что любят друг друга и являются родственными душами. У них завязывается роман, но в итоге Катерина решает не продолжать отношения. Заканчивается фильм тем, что муж Катерины умирает. Позже из окна дворца бракосочетания она замечает на улице Георгия, который пришел к ней. Они встречаются на заснеженной аллее. Катерина показывает, Георгию, что беременна. Он очень рад. Герои танцуют порознь, а затем обнимаются.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мужу привет
Мужу привет мелодрама, комедия
2025, Россия
6.0

