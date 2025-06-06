Чем закончится фильм «Мужу привет»?

Наш ответ:

«Мужу привет» — российская мелодрама, удостоившаяся Серебряного «Святго Георгия» за лучший фильм конкурса «Русские премьеры» на Международном московском кинофестивале. В прокат картина вышла 1 мая 2025 года, а теперь доступна в онлайн-кинотеатрах PREMIER, START и «Иви».



В центре сюжета — жизнерадостная работница ЗАГСа Катерина, которая ежедневно участвует в соединении любящих сердец. В то же время брак самой Катерины пребывает в подвешенном состоянии. Дело в том, что ее любимый муж уже пять лет находится в коме. Катерина не перестает надеяться, что в итоге он очнется. Однажды судьба сводит Катерину с Георгием. Они осознают, что любят друг друга и являются родственными душами. У них завязывается роман, но в итоге Катерина решает не продолжать отношения. Заканчивается фильм тем, что муж Катерины умирает. Позже из окна дворца бракосочетания она замечает на улице Георгия, который пришел к ней. Они встречаются на заснеженной аллее. Катерина показывает, Георгию, что беременна. Он очень рад. Герои танцуют порознь, а затем обнимаются.