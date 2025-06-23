Чем закончится фильм "Кракен"?

Меню
Олег Скрынько 23 июня 2025 Дата обновления: 24 июня 2025
Наш ответ:

«Кракен» - один из самых популярных российских фильмов 2025 года на данный момент. В нем рассказывается о столкновении военных моряков с огромным монстром, который обитает глубоко под водой. Вот чем заканчивается блокбастер:

Во время исследований у полярной станции в северных водах пробуждается Кракен — гигантское морское чудовище. Оно топит судно «Атаман Ермак», но часть экипажа спасается. Подлодка «Заполярье» подбирает выживших, включая Джулию Браун и Оскара с иностранной станции. Чудовище атакует норвежскую буровую и преследует подлодку. Атака торпедами неудачна — оружие выходит из строя. Капитан Воронин уходит от погони, перейдя в режим дрейфа. Спасают экипаж другой лодки и уничтожают Кракена вместе с секретным оружием. Подлодка возвращается домой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кракен
Кракен приключения, фантастика
2025, Россия
6.0
