Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем закончится фильм «Кончится лето»?

Чем закончится фильм «Кончится лето»?

Олег Скрынько 22 марта 2025 Дата обновления: 22 марта 2025
Наш ответ:

«Кончится лето» — российская драма с элементами триллера, вышедшая в прокат 27 февраля 2025 года. По сюжету в родной поселок возвращается 27-летний парень Кеша, отсидевший в тюрьме. Его встречают отец и 17-летний брат Тима, собирающийся поступать в институт. Кеша рассчитывает найти работу и подкопить денег. Он устраивается на золотодобывающую шахту, но вскоре становится жертвой обмана. В отместку Кеша похищает золото и сбегает, прихватив с собой Тиму.

По ходу развития событий ведомый саморазрушением Кеша, а вместе с ним и Тима, совершают все новые и новые преступления, из-за которых их положение ухудшается до предела.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кончится лето
Кончится лето драма
2025, Россия
7.0
