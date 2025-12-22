Чем закончится фильм «Искупление»?

«Искупление» — британо-французская мелодрама о войне, вышедшая в 2007 году. Фильм основан на одноименном романе Иэна Макьюена.

О чем фильм

Картина повествует о событиях, которые начались в 1935 году и продолжились во время Второй мировой войны. По сюжету одаренная 13-летняя писательница Бриони Таллис невольно влияет на судьбы нескольких людей, когда обвиняет Робби, возлюбленного старшей сестры Сесилии, в преступлении, которого он не совершал.

Что показали в концовке

Фильм заканчивается трагично: в реальности Сесилия и Робби не воссоединились, Робби умер в Дюнкерке, а Сесилия погибла во время бомбежки Лондона. Однако Брайони в своей книге выдумала счастливый финал, чтобы «искупить» свою вину, а в финальной сцене показано их воображаемое счастье, как и было задумано автором романа, давая им ту любовь, которой они не знали