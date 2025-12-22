Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем закончится фильм «Искупление»?

Чем закончится фильм «Искупление»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 22 декабря 2025 Дата обновления ответа: 22 декабря 2025

«Искупление» — британо-французская мелодрама о войне, вышедшая в 2007 году. Фильм основан на одноименном романе Иэна Макьюена.

О чем фильм

Картина повествует о событиях, которые начались в 1935 году и продолжились во время Второй мировой войны. По сюжету одаренная 13-летняя писательница Бриони Таллис невольно влияет на судьбы нескольких людей, когда обвиняет Робби, возлюбленного старшей сестры Сесилии, в преступлении, которого он не совершал.

Что показали в концовке

Фильм заканчивается трагично: в реальности Сесилия и Робби не воссоединились, Робби умер в Дюнкерке, а Сесилия погибла во время бомбежки Лондона. Однако Брайони в своей книге выдумала счастливый финал, чтобы «искупить» свою вину, а в финальной сцене показано их воображаемое счастье, как и было задумано автором романа, давая им ту любовь, которой они не знали

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Искупление
Искупление драма
2007, Великобритания
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
добрый день любимая передача!подскажите пожалуйста как попасть к Вам на передачу в качестве зрителя 1 комментарий
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 13 комментариев
Где снимали сериал "Полная совместимость"? 1 комментарий
В саге об этом ни слова: почему красавец Том Реддл из «Гарри Поттера» превратился в змееподобного Волан-де-Морта
Не только «Метод» и «Мосгаз» цепляет: 3 российских детектива, которые многие пропустили, а зря
«Сказка о царе Салтане» вышла в кино: за что хвалят и за что ругают фильм — первые отзывы уже в Сети
В 5 фильмах СССР были самые теплые объятия: вспомните названия этих кинолент по кадрам? (тест для продвинутых)
Токсичная любовь на фоне вересков: психолог объяснила, почему «Грозовой перевал» цепляет поколение, топящее за здоровые отношения
Эти 4 сериала – как хорошее вино: им уже по 10 лет, а они по-прежнему хороши – оценка 7.6 тут самая низкая
Надоели голливудские сопли? Тест за секунду покажет ваш идеальный фильм СССР о любви – просто кликните на валентинку
Уже посмотрели «Сказку о царе Салтане»? Тогда для вас тест: вспомните 6 ранних экранизаций Пушкина по кадрам
Вера в СИЗО, криминальная война и новый серийник: что случится в первых 10 сериях «Первого отдела 5»
Фомин бы одобрил: 5 сериалов, где криминал и полиция почти как в «Невском»
Волшебный остров из «Сказки о царе Салтане» поражает воображение: построили с нуля — но пушкинский Буян действительно есть на карте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше