«Глазами пса» — независимый фильм ужасов, вышедший на экраны в 2025 году. Его специфической особенностью стала демонстрация событий с точки зрения домашнего пса.

Чем закончится фильм «Глазами пса»

Финальная часть фильма — это кульминация мистического кошмара и проверки верности пса по имени Инди. Не в силах донести до хозяина Тодда свои страхи, он сталкивается с демонической сущностью, угрожающей его человеку. Расследуя странности, Инди обнаруживает в подвале страшную находку — скелет собаки, который когда-то был ретривером деда Тодда и погиб, запертый там в ожидании хозяина.



Тодд, не понимая истинных намерений пса, сажает его на цепь. Но когда Инди сквозь ливень видит в окне ужасающую фигуру, покрытого грязью человека, он в отчаянии срывается с привязи. Пробираясь через подвал, пес врывается в дом, но оказывается слишком поздно: Тодд уже мертв после приступа. Его дух, отделившись от тела, ненадолго просыпается и видит преданного друга.



В этот момент демоническое существо нападает на призрак Тодда и затаскивает его вглубь подвала. Инди, следуя за ним, отчаянно пытается вытащить хозяина, но Тодд, уже покрываясь той же тёмной глиной, говорит, что его уже не спасти, и исчезает в чёрной дыре.



Финал полон символизма и надежды. Приезжает сестра Тодда Вера и находит тело брата. Инди оказывается перед тем же выбором, что и пес его деда: вечно ждать пропавшего хозяина в темноте или выбрать жизнь. Несмотря на доносящийся из-под земли зов Тодда, Инди преодолевает прошлое и выпрыгивает из подвала на свет, к новой хозяйке, которая даёт ему шанс на продолжение жизни.

