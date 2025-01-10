Чем закончится фильм «Еретик»?

Наш ответ:

«Еретик» — хоррор-триллер американской студии A24, вышедший в российский прокат 13 декабря 2024 года. Фильм повествует о двух девушках-мормонках, которые в рамках миссионерской деятельности приходят побеседовать о Боге к мистеру Риду. Поверив ему на слово, что в доме также находится его жена, сестра Барнс и сестра Пэкстон соглашаются войти. В итоге девушки оказываются в ловушке, после чего артистичный и остроумный мистер Рид читает им атеистическую лекцию о лживости мировых религий. После злодей вынуждает девушек спуститься в мрачный подвал, где он обещает им показать «подлинную религию». Выясняется, что под этим он подразумевает контроль, манипуляции и насилие. Пребывая в заточении, девушки ищут способы выбраться на свободу. В итоге мистер Рид перерезает горло сестре Барнс. В финальной схватке сестра Пэкстон бьет мистера Рида в шею ножом, предназначенным для вскрытия писем. В ответ мистер Рид ранит сестру Пэкстон ножом в живот. Истекая кровью и готовясь к смерти, девушка начинает молиться, в том числе за мистера Рида. Она признает, что молитвы не помогают в жизни, но они все равно ценны, поскольку предполагают заботу о ближнем. Когда умирающий мистер Рид собирается добить сестру Пэсктон, очнувшаяся на мгновение сестра Барнс убивает его и падает замертво. В заключительной сцене сестра Пэкстон выбирается из дома, но до конца не ясно, реальность это или ее предсмертное видение.