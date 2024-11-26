Меню
Чем закончится фильм «Девчата»?

Олег Скрынько 26 ноября 2024 Дата обновления: 26 ноября 2024
Наш ответ:

«Девчата» — советская комедийная мелодрама, вышедшая в 1961 году. Действие разворачивается зимой 1961–1962 годов. По сюжету из Симферополя в сибирский поселок по распределению перебирается 18-летняя Тося Кислицына, получившая кулинарное образование. Она поселяется в общежитии и знакомится со своими соседками Надей, Катей, Анфисой Павловной и Верой Тимофеевной. Тося заводит дружбу со всеми, кроме Анфисы. На вечерник танцах у Тоси случается конфликт с признанным трудягой Ильей Ковригиным. Он затем приглашает Тосю на танец, но та демонстративно отказывается. После Илья спорит с другом Филей, что за неделю заставит Тосю себя полюбить. В итоге Илья сам влюбляется в Тосю. Позже Тося узнает от Анфисы, что Илья начал ухаживать за ней в рамках спора. Это очень обижает девушку. Она в слезах заявляет Илье, что спор он выиграл. Илья пытается ее убедить, что его чувства к ней настоящие. Наблюдая за отношениями Тоси и Ильи, Анфиса, считавшая любовь обманом, убеждается, что это не так. Наступает весна. Обитатели леспромхоза строят жилье для будущих семейных пар. На этом фоне Тося и Илья мирятся и начинают мечтать о совместной жизни.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Девчата
Девчата мелодрама, комедия
1961, СССР
8.0
