Чем закончится фильм «Блиндаж»?

Олег Скрынько 13 мая 2024 Дата обновления: 13 мая 2024
Наш ответ:

«Блиндаж» — российский военный фантастический фильм, вышедший в 2024 году. Главными героями являются друзья в лице русского Сергея и немца Пауля. Сергей — врач скорой помощи, тогда как Пауль — охотник за артефактами времен Второй мировой войны. Отправившись вместе в поход, они находят блиндаж 1940-х годов, который оказывается порталом в прошлое. Таким образом, главные герои переносятся в 1941 год в период активного наступления нацистов на СССР. Сергей вливается в ряды советских солдат и встречает своего молодого деда, который позже погибает. Пауль же присоединяется к немецким солдатам. Сергей разыскивает тот самый блиндаж, чтобы вернуться в свою эпоху, но ему это не удается. В дальнейшем Сергей пересекается с Паулем, тот указывает ему нужный путь. В итоге раненый Сергей выбирается к автомобилю, на котором он с Паулем приехал к блиндажу. В это же время на место прибывает скорая помощь. В карете оказывается внук Пауля. Выясняется, что Пауля уже нет в живых, но он оставил письмо, в котором завещал своим потомкам приехать в нужное время и спасти Сергея.

r.zuev 17 июня 2024, 09:40
Внук говорит что дед умер 20 лет назад, значит Пауль погиб не на ВОВ. Судя по фильму идет 2023 или 2024 год соответственно Пауль умер в 2003-2004 году.
Галина Циулина 12 июля 2024, 23:34
Посмотрела фильм ,,Блиндаж,, . Сам сюжет вроде ничего. Снят ко дню 9 мая. Должен был быть патриотичный. Но получился боевик без души с очень странной концовкой. Если Пауль остался в прошлом. Тогда вернувшись в настоящее Сергей вообще должен был не знать никакого Пауля. На фото что даёт ему внук Пауля, Сергей должен был исчезнуть. И ещё это большое измение в прошлом если человек, из будущего создал семью и несколько поколений людей, которых не должно быть. Не ясно почему скорая должна была найти Сергея у джипа, если Пауль сказал беги в лес. Это такое понятие растяжимое, он мог бежать куда угодно и даже выйдя к машине идти дальше и упасть фиг знает где. Никакая бы скорая не нашла. И кому теперь пренадлежит машина в лесу если человека по имени Пауль ни когда не было в 2024 году. По сути она должна была так исчезнуть, как и память об Пауле. Поэтому надо было их просто вернуть обоих в настоящее. Они и так там дров наломали. А такая игра со с временной петлёй ,вызвала 100500 вопросов.
