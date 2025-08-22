Наш ответ:

«Балерина» — экшен-фильм 2025 года, в котором снялись и Киану Ривз. Кинокартина является частью киновселенной «Джон Уик», насчитывающей четыре части и сериал «Континенталь».

Чем закончится фильм «Балерина»

Преследуя тех, кто когда-то убил ее отца, Ева превращается в наемную убийцу. Расследование выводит ее на Канцлера. После покупки оружия у торговца Фрэнка Ева снова сталкивается с нападением Культа. Отбив атаку, она узнаёт от Фрэнка местонахождение их базы и получает транспорт. След приводит её в австрийский Халльштатт, где жители связаны с Культом.



Там Ева попадает в плен к Канцлеру, который раскрывает шокирующие тайны: Дэниел Пайн — его сын, Элла — внучка, а Лена приходится Евe старшей сестрой. Услышав признание Лены о том, что Хавьер бросил её, Канцлер приказывает уничтожить обеих. Взрыв убивает Лену, но Ева чудом спасается. Разъярённый Канцлер объявляет войну «Руской Роме», несмотря на возражения Директора.



Чтобы урегулировать конфликт, решено послать Джона Уика. Тот побеждает Еву, но, дав ей отсрочку до полуночи, позволяет попытаться убить Канцлера. В схватках на улицах города Ева при поддержке Уика достигает цели, убивает Канцлера и спасает Эллу. Однако за голову Евы назначают награду в 5 миллионов, и она вынуждена скрыться, покинув «Русскую Рому».