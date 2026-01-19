«Вишневый сад» — одно из самых известных произведений русской литературы, которое неоднократно экранизировали. Наиболее известная адаптация пьесы «Вишневый сад» вышла в СССР в 1970-е. В 1990-е также вышла иностранная экранизация, а в 2024 году в кино демонстрировалась постановка «TheatreHD: Вишневый сад» с участием крупных российских звезд.

Чем закончился «Вишневый сад»

Рассказываем, чем завершается знаменитая история. В финале пьесы имение покинуто. В солнечный октябрьский день все жители и гости разъезжаются, их пути расходятся. Любовь Андреевна Раневская, вопреки советам, возвращается в Париж к тому, кто её разорил, на деньги, присланные ярославской бабушкой для Ани. Её брат, Леонид Андреевич Гаев, устраивается на службу в банк. Дочь Раневской, Аня, полная надежд, вместе с вечным студентом Петей Трофимовым едет в Москву — учиться, работать и начинать новую жизнь. Приёмная дочь Варя, чья предполагаемая свадьба с Лопахиным не состоялась, уезжает экономкой в другое имение. Новый хозяин, Ермолай Лопахин, уже отдаёт приказ рубить вишнёвый сад.



В опустевшем, запертом доме по забывчивости оставляют больного старика Фирса. Он тихо ложится на диван, слыша издали стук топоров. Финал звучит пронзительным символом окончания целой эпохи: доносятся звук порвавшейся струны и удары, под которые вырубают сад.