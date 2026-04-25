Чем закончился сериал «На цепи»?

Уточним сразу: «На цепи» (Heel, 2025) — это не сериал, а полнометражный фильм польского режиссёра Яна Комасы со Стивеном Грэмом, Андреа Райзборо и Энсоном Буном.

В финале горничная Рина тайно сообщает Томми код от замка, блокирующего его цепь. Ночью Томми удаётся сорвать цепь. Крис и Кэтрин просыпаются, но Крис понимает, что удержать парня не получится, — и отпускает его.

Томми падает без сознания на шоссе, его подбирают и доставляют в больницу. В разговоре с полицейским он утверждает, что его никто не похищал — то есть не выдаёт Криса и Кэтрин. Параллельно выясняется, что мать Томми даже не подавала заявление о его пропаже. Единственным человеком, кто его искал, оказалась девушка Гэбби — та самая, которой он изменял.

Фильм заканчивается открытым вопросом: действительно ли Томми изменился за время плена, или он просто вернётся к прежней жизни?