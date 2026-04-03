Чем закончился "Крик 7"?

«Крик 7» — новая часть нашумевшей слэшер-франшизы, вышедшая в 2026 году.

Что произошло в финале седьмой части «Крика»

«Крик 7» закончился следующим образом. В конце интервью Стью звонит Сидни и говорит, что ждёт её снаружи. Татум находит в машине Бена ноутбук с программой для дипфейка — тот пытался подделать лицо Стью. Она оглушает его, но затем появляется Призрачное лицо: убиты Хлоя и Лукас, ранены близнецы Микс, а Татум убегает. Бен пытается помочь, но погибает. Татум прячется в кофейне Сидни, та советует взять пистолет из сейфа. Татум стреляет в одного убийцу из-за угла, но у двери видит второго.

Стью звонит Сидни и сообщает, что Татум у него в плену. По телевизору он меняет лицо на Нэнси Лумис, Романа Бриджера и Дьюи Райли. Сидни выходит на улицу, видит Татум в кресле с ножом у горла. Убийца представляется Марко: он использовал IT-навыки, чтобы создать «Стью». Он втаскивает раненого Марка, а второй убийца оказывается соседкой Сидни — Джессикой. Она признаётся, что после книги Сидни решила убить своего мужа-абьюзера, а когда Сидни исчезла из публичной жизни, Джессика нашла её и подружилась с Марко в психушке.

Джессика хочет превратить Татум в новую финальную девочку, но Марк освобождает её. Татум атакует Джессику, Сидни убивает Марко. Джессика сбегает, но после погони Татум и Сидни вместе расстреливают её в упор. В финале Марка увозят в больницу, Сидни благодарит Гейл, а Минди с её благословения делает импровизированный репортаж.