Чем закончился "Грозовой перевал"?

Чем закончился "Грозовой перевал"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 5 февраля 2026 Дата обновления ответа: 5 февраля 2026

«Грозовой перевал» — нашумевший фильм 2026 года по мотивам одноименного романа. В преддверии экранизации делимся концовкой оригинального произведения.

Какой финал у «Грозового перевала»

«Грозовой перевал» закончился следующим образом:

Хитклифф, измученный собственной одержимостью и видениями призрака Кэтрин, постепенно отказывается от мести и умирает, так и не обретя мира при жизни. Его хоронят рядом с его великой любовью, Кэтрин Эрншо, что намекает на возможное посмертное воссоединение их мятежных душ.

Молодое поколение — овдовевшая Кэти Линтон и Хэртон Эрншо — наследует поместья «Грозовой перевал» и «Мызу Скворцов». Их союз, построенный на взаимной привязанности и уважении, противопоставлен разрушительной страсти старших. Они собираются пожениться, символизируя примирение семей и возвращение гармонии. В финале местный пастух клянётся, что видел призраков Хитклиффа и Кэтрин, бродящих по вересковым пустошам вместе — обретя, наконец, ту свободу и единство, которых им так не хватало при жизни.

Таким образом, история завершается циклом: буря страстей утихает, уступая место тихому, хотя и призрачному, миру.

