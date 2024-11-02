Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем закончился фильм «Замри»?

Чем закончился фильм «Замри»?

Олег Скрынько 2 ноября 2024 Дата обновления: 2 ноября 2024
Наш ответ:

«Замри» — американский триллер, вышедший в российский прокат 24 октября 2024 года. Фильм повествует о девушке Айрис, которая, потеряв ребенка, возвращается к месту трагедии и собирается покончить с собой, спрыгнув с обрыва. Оказавшийся рядом мужчина по имени Ричард убеждает ее не делать этого. Он ведет Айрис к ее автомобилю, но затем неожиданно нападает на нее. Вернувшись в сознание, Айрис обнаруживает себя связанной в машине маньяка. Девушке удается освободиться, но начинает действовать парализующий препарат, который ей успел вколоть злодей. В этой критической ситуации Айрис чувствует, что хочет жить как никогда, так что она бросает все силы на то, чтобы все-таки сбежать.

Айрис оказывается в лесу, а затем плывет вниз по течению реки и выползает на сушу. Там ее находит старик Билл. Им удается наладить бессловесный контакт — в ответ на вопросы Билла девушка моргает. Билл собирается позвонить 911, но в этот момент появляется Ричард. Он представляется как Эндрю и утверждает, что ищет свою жену. Билл не выдает Айрис, не доверяя Ричарду. Затем Ричард убивает Билла и поджигает его дом. В то же время к Айрис начинает возвращаться мобильность в руках. Ричард находит ее, кладет в машину Билла и уезжает. Ричарду звонят его дочь и жена. Они собираются приехать на выходные в ту же хижину, куда направляется Ричард. По пути Ричард убивает полицейского, который заподозрил нечто неладное и попытался поговорить с Айрис. Ричард прибывает на причал с лодками. Он собирается отплыть подальше и утопить Айрис там, где лежат трупы его других жертв. Оказавшись на лодке, Айрис удается схватить нож, ударить им Ричарда в шею и сбросить маньяка в воду. Он пытается забраться обратно, но Айрис стреляет в него и вместе с тем пробивает брешь в лодке. Лодка начинает тонуть, но Айрис удерживается на поверхности воды и плывет к пристани. Смертельно раненный Ричард тоже выбирается на берег. Айрис стоит над ним, пока он умирает, и благодарит его за то, что борьба с ним помогла ей вернуть жажду жить.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Замри
Замри ужасы, триллер
2024, США
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше