Чем закончился фильм «Замри»?

Наш ответ:

«Замри» — американский триллер, вышедший в российский прокат 24 октября 2024 года. Фильм повествует о девушке Айрис, которая, потеряв ребенка, возвращается к месту трагедии и собирается покончить с собой, спрыгнув с обрыва. Оказавшийся рядом мужчина по имени Ричард убеждает ее не делать этого. Он ведет Айрис к ее автомобилю, но затем неожиданно нападает на нее. Вернувшись в сознание, Айрис обнаруживает себя связанной в машине маньяка. Девушке удается освободиться, но начинает действовать парализующий препарат, который ей успел вколоть злодей. В этой критической ситуации Айрис чувствует, что хочет жить как никогда, так что она бросает все силы на то, чтобы все-таки сбежать.



Айрис оказывается в лесу, а затем плывет вниз по течению реки и выползает на сушу. Там ее находит старик Билл. Им удается наладить бессловесный контакт — в ответ на вопросы Билла девушка моргает. Билл собирается позвонить 911, но в этот момент появляется Ричард. Он представляется как Эндрю и утверждает, что ищет свою жену. Билл не выдает Айрис, не доверяя Ричарду. Затем Ричард убивает Билла и поджигает его дом. В то же время к Айрис начинает возвращаться мобильность в руках. Ричард находит ее, кладет в машину Билла и уезжает. Ричарду звонят его дочь и жена. Они собираются приехать на выходные в ту же хижину, куда направляется Ричард. По пути Ричард убивает полицейского, который заподозрил нечто неладное и попытался поговорить с Айрис. Ричард прибывает на причал с лодками. Он собирается отплыть подальше и утопить Айрис там, где лежат трупы его других жертв. Оказавшись на лодке, Айрис удается схватить нож, ударить им Ричарда в шею и сбросить маньяка в воду. Он пытается забраться обратно, но Айрис стреляет в него и вместе с тем пробивает брешь в лодке. Лодка начинает тонуть, но Айрис удерживается на поверхности воды и плывет к пристани. Смертельно раненный Ричард тоже выбирается на берег. Айрис стоит над ним, пока он умирает, и благодарит его за то, что борьба с ним помогла ей вернуть жажду жить.