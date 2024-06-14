Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем закончился фильм «Я делаю шаг»?

Чем закончился фильм «Я делаю шаг»?

Олег Скрынько 14 июня 2024 Дата обновления: 14 июня 2024
Наш ответ:

«Я делаю шаг» — российская мелодрама, премьера которой состоялась в 2023 году. Фильм повествует о молодом педагоге Саше Макарове, который грезит о работе в респектабельной московской школе, но на деле вынужден преподавать литературу в одной из школ Пскова, где некогда учился сам. Саша чувствует себя некомфортно, потому что ученики ведут себя нагло, а завуч питает к нему неприязнь. Молодой человек не доверяет никому, кроме девушки Оли, с которой он дружит с детства. Также у Саши есть секрет, угрожающий его карьере. Дело в том, что у него дислексия, то есть у него нарушены навыки чтения и письма. Об этом знает лишь Оля, к которой Саша испытывает романтические чувства.

Несмотря на все трудности, Саша готовит своих учеников к крупному конкурсу. В преддверии поездки одна из подопечных Саши получает травму, за что его пытаются привлечь к ответственности. Детей на конкурс везет Оля. Позже Саша присоединяется к ним. Он признается, что страдает от дислексии и не сможет читать текст с карточек во время викторины. В итоге команда Саши проигрывает. Вернувшись в Псков, Саша просит учеников написать для него заявление об увольнении, но вместо этого ребята пишут ходатайство об участии в другом конкурсе, который пройдет в Анапе. Саша отправляется туда с детьми, они одерживают победу. Саша и Оля становятся парой. Саша больше не боится признаваться в том, что у него дислексия.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Я делаю шаг
Я делаю шаг драма, мелодрама
2023, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше