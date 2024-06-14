Чем закончился фильм «Я делаю шаг»?

Наш ответ:

«Я делаю шаг» — российская мелодрама, премьера которой состоялась в 2023 году. Фильм повествует о молодом педагоге Саше Макарове, который грезит о работе в респектабельной московской школе, но на деле вынужден преподавать литературу в одной из школ Пскова, где некогда учился сам. Саша чувствует себя некомфортно, потому что ученики ведут себя нагло, а завуч питает к нему неприязнь. Молодой человек не доверяет никому, кроме девушки Оли, с которой он дружит с детства. Также у Саши есть секрет, угрожающий его карьере. Дело в том, что у него дислексия, то есть у него нарушены навыки чтения и письма. Об этом знает лишь Оля, к которой Саша испытывает романтические чувства.



Несмотря на все трудности, Саша готовит своих учеников к крупному конкурсу. В преддверии поездки одна из подопечных Саши получает травму, за что его пытаются привлечь к ответственности. Детей на конкурс везет Оля. Позже Саша присоединяется к ним. Он признается, что страдает от дислексии и не сможет читать текст с карточек во время викторины. В итоге команда Саши проигрывает. Вернувшись в Псков, Саша просит учеников написать для него заявление об увольнении, но вместо этого ребята пишут ходатайство об участии в другом конкурсе, который пройдет в Анапе. Саша отправляется туда с детьми, они одерживают победу. Саша и Оля становятся парой. Саша больше не боится признаваться в том, что у него дислексия.