Чем закончился фильм «Вниз»?

«Вниз» — российский психологический триллер, вышедший в прокат 4 сентября 2025 года.

О чем фильм

По сюжету Марина и Антон сыграли свадьбу и спешат в аэропорт, чтобы улететь на медовый месяц на Мальдивы. Прежде, однако, им нужно заехать в один из небоскребов «Москва-Сити». Там герои застревают в лифте вместе со странным и мрачным мужчиной по имени Виктор. В дальнейшем выясняется, что он оказался с Мариной и Антоном вовсе не случайно. Также обнаруживается, что Виктор знает о молодоженах все.

Что будет в конце

Выясняется, что в прошлом Марина и Антон совершили преступление — по их вине в автокатастрофе погиб маленький сын Виктора, поэтому он теперь требует возмездия. Виктор подвергает Марину и Антона пыткам. В итоге Марина признается, что это она убила сына Виктора. За это жена Виктора подвешивает ее на кресте. Впрочем, никто не погибает. Тюремный срок вместо возлюбленной соглашается отбыть невиновный Антон.