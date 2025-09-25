Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем закончился фильм «Вниз»?

Чем закончился фильм «Вниз»?

Олег Скрынько 25 сентября 2025 Дата обновления: 25 сентября 2025
Наш ответ:

«Вниз» — российский психологический триллер, вышедший в прокат 4 сентября 2025 года.

О чем фильм

По сюжету Марина и Антон сыграли свадьбу и спешат в аэропорт, чтобы улететь на медовый месяц на Мальдивы. Прежде, однако, им нужно заехать в один из небоскребов «Москва-Сити». Там герои застревают в лифте вместе со странным и мрачным мужчиной по имени Виктор. В дальнейшем выясняется, что он оказался с Мариной и Антоном вовсе не случайно. Также обнаруживается, что Виктор знает о молодоженах все.

Что будет в конце

Выясняется, что в прошлом Марина и Антон совершили преступление — по их вине в автокатастрофе погиб маленький сын Виктора, поэтому он теперь требует возмездия. Виктор подвергает Марину и Антона пыткам. В итоге Марина признается, что это она убила сына Виктора. За это жена Виктора подвешивает ее на кресте. Впрочем, никто не погибает. Тюремный срок вместо возлюбленной соглашается отбыть невиновный Антон.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вниз
Вниз боевик, мелодрама, триллер
2025, Россия
6.0
