Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем закончился фильм «Вечность»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 февраля 2026 Дата обновления ответа: 3 февраля 2026

«Вечность» — американский фэнтезийный ромком, вышедший в российский прокат 18 декабря 2025 года

О чем фильм

Действие разворачивается в лимбе, куда попадают души умерших людей после смерти. Там им приходится решить, каким образом провести предстоящую вечность. В центре сюжета — девушка Джоан и два ее возлюбленных. Джоан оказывается перед трудной дилеммой, поскольку ей нужно выбрать лишь одного из этих мужчин. С Ларри девушка прожила почти всю жизнь, тогда как Люк был ее первой любовью, который умер молодым и на протяжении десятилетий ожидал новой встречи с ней.

Что будет в концовке?

Фильм «Вечность» заканчивается тем, что Джоан делает выбор в пользу Люка, однако вскоре она осознает, что несчастна, поскольку скучает по Ларри. Оказывается, что медкие бытовые воспоминания о жизни с ним на самом деле очень ей дороги. Осознавая это, Люк помогает Джоан вернуться в лимб. Она находит там Ларри, который так и не выбрал вечность, устроившись барменом и отказавшись от жизни без Джоан. В итоге Ларри и Джоан решают провести вечность вместе.

Вечность
Вечность комедия, фэнтези, драма
2025, США
7.0
