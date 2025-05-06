Меню
Чем закончился фильм «В списках не значился»?

Чем закончился фильм «В списках не значился»?

6 мая 2025
Наш ответ:

«В списках не значился» — российская военная драма, повествующая об обороне Брестской крепости в начале Великой Отечественной войны. По сюжету 21 июня 1941 года молодой лейтенант Николай Плужников прибывает в Брест, куда он направлен на службу. Прибыв в Брестскую крепость, он готовится официально поступить в расположение здешних войск, но не успевает, потому что нацистская Германия вторгается в Советский Союз. Несмотря на свой неясный статус, Коля принимает активное участие в ожесточенном бою.

Коля переживает сражение, тогда как его товарищи гибнут. Трагическая участь также настигла девушку, в которую влюбился главный герой. Коля бродит по развалинам и расправляется с врагами, но в итоге оказывается загнан в угол. Смерть Коли остается за кадром.

В списках не значился

В списках не значился
В списках не значился военный, исторический
2025, Россия / Беларусь
6.0
