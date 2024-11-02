Чем закончился фильм «Ужасающий 2»?

Наш ответ:

«Ужасающий 2» — американский мистический слэшер, который является продолжением фильма «Ужасающий» (2016). В концовке первой части клоун Арт стреляет себе в голову, но оживает на столе патологоанатома. Действие сиквела разворачивается спустя год в канун Хэллоуина. Арт вновь берется за жесточайшие убийства. Компанию ему составляет страшная Маленькая Бледная Девочка. Параллельно развивается сюжетная линия во главе с девушкой Сиенной Шоу и ее братом Джонатаном. Они пытаются выяснить, кто такой Арт, с которым им довелось пересечься. Сиенна и Джонатан узнают, что Маленькая Бледная Девочка — первая жертва Арта. Ближе к финальному акту фильма Арт и его маленькая помощница расправляются с матерью Сиенны и Джонатана, а также с друзьями Сиенны. В финальной схватке Арт пытается убить Сиенну и Джонатана. Они дают ему отпор и сами его убивают несколько раз, но он то и дело воскресает. В итоге Арт пронзает Сиенну мечом, который ей достался от ее погибшего отца. Сиенна падает в сосуд с водой. Арт тем временем собирается съесть Джонатана. Сиенна, однако, оживает, поскольку волшебный меч — ее оружие, так что она не может быть убита им. Сиенна обезглавливает Арта и спасает брата. Появляется Маленькая Бледная Девочка и забирает отрубленную голову. Заканчивается фильм сценой, в которой Вики, пережившая встречу с Артом в первом фильме ценой обезображенного лица и искаженной психики, рожает живую голову Арта.