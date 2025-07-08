Чем закончился фильм «Унесенные ветром»?

Наш ответ:

«Унесенные ветром» — легендарная американская киноэпопея на основе одноименного романа Маргарет Митчелл. Премьера картины состоялась в 1939 году. С учетом инфляции «Унесенные ветром» остаются самым кассовым фильмом в истории. Действие разворачивается на американском Юге во время Гражданской войны. В центре сюжета — аристократка Скарлетт О’Хара, чей привычный жизненный уклад рушится из-за потрясших страну событий. Скарлетт влюбляется в Эшли Уилкса, который отправляется на фронт. В дальнейшем за Скарлетт начинает ухаживать прозорливый делец Ретт Батлер. Он по-настоящему любит Скарлетт, но та по-прежнему грезит об Эшли. Скарлетт все же выходит за муж за Ретта, но он, осознав отсутствие у нее взаимных чувств, уходит от нее, но именно в это время Скарлетт понимает, что ее любовь к Эшли была лишь иллюзией. Оставшись одна, главная героиня возвращается в семейное поместье под названием Тара, намереваясь в будущем вернуть Ретта.