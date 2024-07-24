Меню
Чем закончился фильм "Ты - мне, я - тебе"

Олег Скрынько 24 июля 2024 Дата обновления: 24 июля 2024
Наш ответ:

Иван Сергеевич Кашкин — московский банщик, обслуживающий «нужных людей» с доступом к дефициту. Он живёт по принципу «ты — мне, я — тебе», наслаждаясь роскошной жизнью, включая «Жигули» и поездки за границу.

Его брат-близнец Сергей — честный инспектор Рыбнадзора из провинции. Когда Сергей попадает в больницу, он просит Ивана временно заменить его. Иван, привыкая к новой роли, начинает действовать по своему принципу «рука руку моет», заводит связи и в итоге способствует массовому мору осетра из-за выбросов с завода и браконьерства. Понимая свои ошибки, он пересматривает свои принципы и старается исправить ситуацию.

В Москве Иван ловит главного браконьера и сдаёт его в милицию. Параллельно идет комическая линия о селекционере, который пытается вывести рыбу «суперофтальмус», устойчивую к загрязнению. Однако, как только река очищается, все суперофтальмусы погибают.

