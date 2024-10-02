Чем закончился фильм «Субстанция»?

Наш ответ:

«Субстанция» — феминистский боди-хоррор француженки Корали Фаржа во главе с американскими артистами. Мировая премьера картины состоялась в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля, удостоившись приза за лучший сценарий. Фильм повествует о бывшей голливудской звезде Элизабет Спаркл, чья слава осталась в прошлом, так что она довольствует ролью ведущей телешоу о фитнесе. Когда мужчины, имеющие власть в индустрии, лишают ее и этого, Элизабет решает воспользоваться уникальным препаратом под названием «Субстанция», который сделает ее снова молодой и красивой. Подвох заключается в том, что Элизабет будет вынуждена сосуществовать со своей новой версией по имени Сью. Изначально героиня следует всем инструкциям и при помощи чудо-препарата налаживает свою карьеру, но со временем ее начинают тяготить накладываемые ограничения. Элизабет пытается избавиться от Сью, но в итоге случается наоборот — Сью жестоко убивает Элизабет. После тело Сью начинает портиться и разлагаться. Пытаясь спастись, она создает монструозного гибрида «Элизасью». Элизасью выходит на публику, скрываясь под маской Элизабет, но маска спадает. Увиденное шокирует публику, это приводит к жестокому хаосу. Элизасью обезглавливают. Гибрид пытается сбежать, но превращается в кровавое месиво. Из него возникает лицо Элизабет — она заползает на свою заброшенную звезду на Аллее славы. Смотря на Млечный путь, Элизабет тает. На следующий день ее кровавые останки стирает чистящая тротуар машина.