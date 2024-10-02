Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем закончился фильм «Субстанция»?

Чем закончился фильм «Субстанция»?

Олег Скрынько 2 октября 2024 Дата обновления: 2 октября 2024
Наш ответ:

«Субстанция» — феминистский боди-хоррор француженки Корали Фаржа во главе с американскими артистами. Мировая премьера картины состоялась в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля, удостоившись приза за лучший сценарий. Фильм повествует о бывшей голливудской звезде Элизабет Спаркл, чья слава осталась в прошлом, так что она довольствует ролью ведущей телешоу о фитнесе. Когда мужчины, имеющие власть в индустрии, лишают ее и этого, Элизабет решает воспользоваться уникальным препаратом под названием «Субстанция», который сделает ее снова молодой и красивой. Подвох заключается в том, что Элизабет будет вынуждена сосуществовать со своей новой версией по имени Сью. Изначально героиня следует всем инструкциям и при помощи чудо-препарата налаживает свою карьеру, но со временем ее начинают тяготить накладываемые ограничения. Элизабет пытается избавиться от Сью, но в итоге случается наоборот — Сью жестоко убивает Элизабет. После тело Сью начинает портиться и разлагаться. Пытаясь спастись, она создает монструозного гибрида «Элизасью». Элизасью выходит на публику, скрываясь под маской Элизабет, но маска спадает. Увиденное шокирует публику, это приводит к жестокому хаосу. Элизасью обезглавливают. Гибрид пытается сбежать, но превращается в кровавое месиво. Из него возникает лицо Элизабет — она заползает на свою заброшенную звезду на Аллее славы. Смотря на Млечный путь, Элизабет тает. На следующий день ее кровавые останки стирает чистящая тротуар машина.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Корали Фаржа

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Субстанция
Субстанция ужасы
2024, США / Франция / Великобритания
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше