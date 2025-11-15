Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проклятие Золушки: Кровь на туфельке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем закончился фильм "Шербурские зонтики"?

Чем закончился фильм "Шербурские зонтики"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 ноября 2025 Дата обновления ответа: 15 ноября 2025

«Шербурские зонтики» — классический французский фильм, который называют классикой «новой волны» за его неординарный подход к жанру мюзикл.

Чем закончился фильм «Шербурские зонтики»


Фильм «Шербургские зонтики» завершается горькой иронией судьбы и обретением тихого, приземленного счастья. Вернувшись из армии в 1959 году, Гийом Фуше обнаруживает, что его возлюбленная Женевьева, не дождавшись его, вышла замуж. Потеряв смысл жизни, он впадает в отчаяние: увольняется с работы, скитается по городу. Переломным моментом становится смерть его крёстной и осознание, что верная Мадлен, которая его всегда любила, — его последний шанс. Ги женится на ней и вкладывает наследство в собственную автозаправку.

Спустя четыре года, в канун Рождества 1963-го, их жизнь тиха и обустроена: у них маленький сын. Случайная встреча на заправке сводит Ги с Женевьевой. Их диалог краток и полен недосказанности. Женевьева, у которой тоже есть дочь, задаёт главный вопрос: «Ты счастлив?» Гийом, глядя на огни ёлки, которые нарядила жена, искренне отвечает: «Да». Их дороги окончательно расходятся. Фильм заканчивается трогательной сценой: Ги целует вернувшуюся с прогулки Мадлен и играет с сыном, заходя в свой скромный, но наполненный теплом дом. Прошлая страсть осталась позади, уступив место настоящей, пусть и не такой яркой, любви.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Шербурские зонтики
Шербурские зонтики мелодрама, драма, мюзикл
1964, Франция / Германия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
Автоюрист объяснил, когда можно ехать на красный: запомните 3 ситуации, за которые не накажут
Не взойдут, а сгниют: семена этих фруктов и овощей дачники сажают строго в мае – но в 2026-м они только погубят урожай
Теперь всегда включаю эту настройку перед поездкой — навигатор больше не «прыгает», даже если вокруг глушилки
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Если узнаете эти советские военные фильмы по одной фразе — значит, майские показы по ТВ прошли для вас не зря (сложный тест)
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
Когда внутри грустно и пусто, включаю только эти фильмы: помогают лучше психолога, а платить 5000 за сеанс не нужно — №5 мой фаворит
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
Зрители выходят из кинотеатров молча: «Коммерсант» с Петровым второй уикенд подряд рвёт российский прокат — «наверное, это его лучшая роль»
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше