«Шербурские зонтики» — классический французский фильм, который называют классикой «новой волны» за его неординарный подход к жанру мюзикл.

Чем закончился фильм «Шербурские зонтики»



Фильм «Шербургские зонтики» завершается горькой иронией судьбы и обретением тихого, приземленного счастья. Вернувшись из армии в 1959 году, Гийом Фуше обнаруживает, что его возлюбленная Женевьева, не дождавшись его, вышла замуж. Потеряв смысл жизни, он впадает в отчаяние: увольняется с работы, скитается по городу. Переломным моментом становится смерть его крёстной и осознание, что верная Мадлен, которая его всегда любила, — его последний шанс. Ги женится на ней и вкладывает наследство в собственную автозаправку.



Спустя четыре года, в канун Рождества 1963-го, их жизнь тиха и обустроена: у них маленький сын. Случайная встреча на заправке сводит Ги с Женевьевой. Их диалог краток и полен недосказанности. Женевьева, у которой тоже есть дочь, задаёт главный вопрос: «Ты счастлив?» Гийом, глядя на огни ёлки, которые нарядила жена, искренне отвечает: «Да». Их дороги окончательно расходятся. Фильм заканчивается трогательной сценой: Ги целует вернувшуюся с прогулки Мадлен и играет с сыном, заходя в свой скромный, но наполненный теплом дом. Прошлая страсть осталась позади, уступив место настоящей, пусть и не такой яркой, любви.