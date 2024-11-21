Чем закончился фильм «Серебряные коньки»?

Наш ответ:

«Серебряные коньки» — российская новогодняя мелодрама, премьера которой состоялась в 2020 году. Фильм снят по мотивам одноименной книги Мэри Мэйпс Додж. Действие разворачивается в 1899 году в Санкт-Петербурге. В центре сюжета — парень из бедной семьи по имени Матвей, который однажды знакомится с аристократкой Алисой, которая мечтает стать ученой. Единственное богатство Матвея — старинные серебряные коньки, подаренные ему отцом. По ходу развития сюжета Матвей присоединяется к банде революционно настроенных карманников, которые обкрадывают богачей благодаря своей ловкости и проворству. Это позволяет Матвею достать денег, но благородный отец парня отвергает его из-за этого, поскольку верит только в честный труд. Вскоре отец Матвея умирает от чахотки. Алиса же пытается поступить на Бестужевские курсы, но для этого ей необходимо согласие отца или мужа. Высокопоставленный отец девушки против того, чтобы дочь занималась наукой, поэтому Алиса выдает за своего мужа Матвея. На экзамене Алиса удостаивается похвалы самого Менделеева, но задумка терпит крах, потому что Матвея разоблачают. В то же время руки и сердца Алисы добивается статный князь Аркадий Трубецкой, который также возглавляет охоту на банду, членом которой является Матвей.



Ближе к концовке Трубецкой выходит на след банды и берет в осаду их штаб-квартиру на заброшенном корабле. Там же оказывается Алиса, проведшая ночь с Матвеем. Трубецкой обманом хватает Алису и расправляется с бандой. Матвею удается скрыться. Алиса сломлена, поскольку вынуждена выйти замуж за Трубецкого. На Новый год в Гатчинском дворце проходит бал, на котором высшее общество узнает о помолвке. Однако Матвей пробирается во дворец и связывается с Алисой. Они вместе сбегают и садятся на поезд в Париж. Трубецкой успевает выстрелить в Матвея, но пуля попадает в коньки, прикрывшие сердце парня.



В эпилоге действие разворачивается спустя четыре года. Алиса стала выдающимся химиком и ученицей Менделеева. Отец Алисы смягчается и ради возвращения дочери добивается, чтобы в России женщинам позволили заниматься наукой на высочайшем уровне. Через год Алиса становится преподавателем и заведующей кафедры. Вместе с Матвеем, который стал ее мужем, Алиса воспитывает сына Петю. В финальной сцене они втроем катаются на коньках.