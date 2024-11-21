Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем закончился фильм «Семьянин»?

Чем закончился фильм «Семьянин»?

Олег Скрынько 21 ноября 2024 Дата обновления: 21 ноября 2024
Наш ответ:

«Семьянин» — американский рождественский фильм с элементами фэнтези, вышедший в 2000 году. Главную роль исполнил Николас Кейдж. В центре сюжета — успешный бизнесмен Джек, который 13 лет назад пожертвовал отношениями со своей возлюбленной Кейт. Ныне, будучи главой крупной нью-йоркской компании, Джек одинок, разъезжает на «Феррари» и требует от подчиненных работать на Сочельник. Накануне Рождества Джек пересекается с темнокожим парнем, который оказывается воплощением самой судьбы. После этой встречи Джек просыпается и обнаруживает, что живет с Кейт и двумя детьми в маленьком городке, а в его гараже вместо роскошного авто стоит минивэн. В ужасе Джек пытается разобраться в происходящем и в итоге осознает, что попал с свою альтернативную жизнь — такой была бы его судьба, если бы он остался с Кейт.

В концовке фильма у Джека появляется возможность вернуться на работу в свою компанию, но Кейт ему сообщает, что ранее они договорились ставить во главу угла семью, а не карьеру. Когда Джек понимает, что семейная жизнь с Кейт для него действительно стала дороже карьеры, вновь появляется чернокожий парень. Он говорит, что эта альтернативная жизнь Джека скоро закончится и он вернется в прежнюю. Проснувшись в своих апартаментах на Манхэттене, Джек спешит к Кейт. Оказывается, что она тоже отказалась от мужа и детей, сделав успешную карьеру. Кроме того, она вот-вот улетит в Париж, где ей дали высокооплачиваемую работу. Заканчивается эта история тем, что Джек устремляется в аэропорт и убеждает Кейт отказаться от переезда в Париж, чтобы вместе создать семью.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Семьянин
Семьянин комедия, мелодрама, сказка, драма
2000, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше