Чем закончился фильм «Семьянин»?

Наш ответ:

«Семьянин» — американский рождественский фильм с элементами фэнтези, вышедший в 2000 году. Главную роль исполнил Николас Кейдж. В центре сюжета — успешный бизнесмен Джек, который 13 лет назад пожертвовал отношениями со своей возлюбленной Кейт. Ныне, будучи главой крупной нью-йоркской компании, Джек одинок, разъезжает на «Феррари» и требует от подчиненных работать на Сочельник. Накануне Рождества Джек пересекается с темнокожим парнем, который оказывается воплощением самой судьбы. После этой встречи Джек просыпается и обнаруживает, что живет с Кейт и двумя детьми в маленьком городке, а в его гараже вместо роскошного авто стоит минивэн. В ужасе Джек пытается разобраться в происходящем и в итоге осознает, что попал с свою альтернативную жизнь — такой была бы его судьба, если бы он остался с Кейт.



В концовке фильма у Джека появляется возможность вернуться на работу в свою компанию, но Кейт ему сообщает, что ранее они договорились ставить во главу угла семью, а не карьеру. Когда Джек понимает, что семейная жизнь с Кейт для него действительно стала дороже карьеры, вновь появляется чернокожий парень. Он говорит, что эта альтернативная жизнь Джека скоро закончится и он вернется в прежнюю. Проснувшись в своих апартаментах на Манхэттене, Джек спешит к Кейт. Оказывается, что она тоже отказалась от мужа и детей, сделав успешную карьеру. Кроме того, она вот-вот улетит в Париж, где ей дали высокооплачиваемую работу. Заканчивается эта история тем, что Джек устремляется в аэропорт и убеждает Кейт отказаться от переезда в Париж, чтобы вместе создать семью.