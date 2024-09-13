Меню
Чем закончился фильм «Родители строгого режима»?

Олег Скрынько 13 сентября 2024 Дата обновления: 13 сентября 2024
Наш ответ:

«Родители строгого режима» — российская трагикомедия, вышедшая в прокат в апреле 2022 года. Фильм повествует о молодом мэре провинциального городка Борисе, который бессовестно злоупотребляет своим положением. Близятся очередные выборы, на которых погрязший в коррупции главный герой жаждет одержать победу. В то же время родители Бориса знают о его проступках. Чтобы его образумить, добропорядочная пожилая пара похищает Бориса и запирает его в своем загородном доме. Изначально Борис пытается сопротивляться этому домашнему аресту, но мать и отец пресекают его буйство электрошокером. В итоге Борис смиряется и начинает жить по установленным родителями правилам. Тем временем в дом наведывается полиция, разыскивающая Бориса. Родители парня утверждают, что ничего не знают о его пропаже. Позже Борис пытается сбежать, но мать стреляет в него солью из ружья. Парень выясняет отношения с родителями и винит их в том, что его характер и поступки — плод их же воспитания. Затем Борис симулирует самоубийство. Увидев «повесившегося» сына, мать от потрясения теряет сознание. Борис и его отец везут женщину в больницу, но спасти пострадавшую не удается. В финальной сцене Борис показан сидящим в своем кабинете. К нему приходят деловые люди со взяткой, но Борис безучастно смотрит в никуда. Рядом с ним сидит пес Гамлет, живший у родителей.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Родители строгого режима
Родители строгого режима комедия
2022, Россия
6.0
