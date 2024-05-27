Чем закончился фильм «Претенденты»?

Наш ответ:

«Претенденты» — американская эротическая драма о спорте, снятая итальянцем Лукой Гуаданьино. Фильм повествует о любовном треугольнике, который образовался вокруг талантливой теннисистки Таши, вынужденной завершить карьеру из-за страшной травмы колена. Не желая уходить из любимого спорта, она становится тренером, готовя к важному турниру своего мужа Арта, который переживает на корте не лучшие времена. Главным конкурентом Арта в борьбе за победу становится его бывший друг Патрик, у которого в прошлом тоже были романтические отношения с Таши. В этой связи противостояние двух теннисистов приобретает мощный личный подтекст.



Арт и Патрик выходят в финал. Таши требует от Арта, чтобы он победил, иначе она от него уйдет. После Таши тайно встречается с Патриком и просит его поддаться Арту. Тот без охоты соглашается, после чего у Патрика и Таши случается секс. Настает день решающего матча. В концовке упорного противостояния Арт выходит вперед. Патрик подтрунивает над Артом, используя факт своей интимной близости с Таши. Придя в ярость, Арт позволяет Патрику сравнять счет. В итоге Арт в честной борьбе побеждает. После Арт и Патрик обнимаются, вновь став друзьями, а Таши ликует на трибуне.