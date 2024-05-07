Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем закончился фильм «Позывной “Пассажир”»?

Олег Скрынько 7 мая 2024 Дата обновления: 7 мая 2024
Наш ответ:

Патриотический военный фильм «Позывной “Пассажир”», вышедший в прокат 14 марта 2024 года, повествует о популярном писателе и беззаботном гуляке из Москвы Николае Рябинине. События разворачиваются в 2015 году. Узнав, что его родной брат, с которым он в разладе, отправился добровольцем воевать на Донбасс и пропал без вести, Рябинин решает его отыскать и тоже оказывается в горячей точке. Там он становится членом отряда сепаратистов «Аврора», в котором состоял его брат. Сослуживцы дают Рябинину уничижительное прозвище «Пассажир», учитывая его былой образ жизни. Под началом командира с позывным «Курок» главный герой погружается в военные действия и смысл происходящего. Казалось бы, что главной интригой фильма является то, найдет ли Рябинин своего брата, однако ответ на этот вопрос так и не дается. Открытый финал может разочаровать, но смысл этой истории в трансформации, которую переживает протагонист. Фильм основан на книге Александра Проханова «Убийство городов».

