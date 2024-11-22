Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем закончился фильм «Поймай собаку, если сможешь»?

Олег Скрынько 22 ноября 2024 Дата обновления: 22 ноября 2024
Наш ответ:

«Поймай собаку, если сможешь» — российская новогодняя приключенческая комедия, вышедшая в прокат 7 ноября 2024 года. Фильм повествует о семье Колечкиных во главе с неудачливым писателем Борисом. Их жизнь оказывается ввергнута в хаос, когда их собачка Кристи ненароком проглатывает древнее кольцо, некогда принадлежавшее древнеегипетской царице Нефертити. В то же время на Кристи и кольцо начинают охотиться алчные до наживы бандиты. Ситуацию также осложняет то, что богач Амиантов пытается увести жену у Бориса. Ему приходится дать отпор негодяю, а помогает ему в этом его дочь. Как и любой подобный праздничный фильм для семейной аудитории «Поймай собаку, если сможешь» заканчивается счастливо: семейные ценности побеждают, а негодяи получают по заслугам.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Поймай собаку, если сможешь
Поймай собаку, если сможешь комедия
2024, Россия
5.0
